مروى تعود لمواصلة نشاطها بعد فترة نقاهة

تقضي المغنية والممثلة اللبنانية مروى فترة نقاهة إجبارية في لبنان، بعد الوعكة الصحية التي أصابتها عندما انتهت من الحفل الكبير الذي قدمته في مدينة الملاهي الترفيهية في مصر "دريم لاند" يوم شم النسيم، احتفالاً بعيد الربيع حيث تفاعل معها الجمهور الذي تخطى عدده 10 آلاف متفرجاً، وحيّاها بباقات الورد.

مروى عبرت لـ"سيدتي نت" عن سعادتها بهذا الحفل الذي شاركها في تقديم استعراضاته راقص الباليه الشهير محمد حامد، وهو الحاصل على درجة امتياز من معهد الباليه في الباليه الكلاسيكي وهو المشترك المصري الوحيد الذي تأهل إلى نهائيات برنامج الرقص التلفزيوني الشهير "يلا نرقص".

وكشفت مروى أنها تعود يومين إلى القاهرة لمتابعة عدد من أعمالها والتزاماتها الفنية إلى جانب التحضير لفيلم ومسلسل جديدين.

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