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المحكمة ترفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

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المحكمة ترفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى المحكمة ترفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

الثلاثاء 21-04-2015 22:07

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري برفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بضرورة الإفراج الصحي عنه لإصابته بداء النشواني، إذ خرج الحكم صباح اليوم برفض الطلب وإحالته لهيئة مفوضي الدولة.

وحضرت الجلسة زوجة هشام طلعت الإعلامية السابقة هالة مصطفى، التي كانت متلهفة لسماع قرار الإفراج، وفور صدور قرار المحكمة بدا الجميع في حالة غضب سواء هي أو هيئة الدفاع.

 

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