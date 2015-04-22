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محمد كريم متهم بالإساءة إلى الشرطة المصرية وهو يرد على منتقديه

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محمد كريم متهم بالإساءة إلى الشرطة المصرية وهو يرد على منتقديه محمد كريم متهم بالإساءة إلى الشرطة المصرية وهو يرد على منتقديه

الأربعاء 22-04-2015 02:57

رد مقدم البرامج محمد كريم على منتقدي صورة السيلفي التي جمعته بالفنانة هيفا وهبي خلال تصوير مسلسل "مولد وصاحبه غايب"، حيث يجسد كريم شخصية ضابط.

وبعد أن نشر كريم الصورة، وجّه الفنان عمرو مصطفى نداءاً إلى وزير الداخلية لمنع إستخدام زي ضباط الشرطة في الأفلام والمسلسلات والإعلانات، معتبراً أنها تؤثر على هيبة الضباط، فنشر مصطفى صورة كريم وهيفا وأرفقها بتعليق: "نداء عاجل لوزير الداخلية أرجوك يا أفندم امنع إستخدام زي ضباط الشرطة في الأفلام والمسلسلات والإعلانات لنحافظ على هيبة الضباط بتموت ويأتي شوية فنانين يتريقوا بالزي الأشرف، ممكن تدخل سريع".

 

فما كان من كريم إلا أن رد على مصطفى معتبراً أنه يقوم بـ"التطبيل"، فكتب كريم لمصطفى: "الشرطة العظيمة وتجسيدها في الدراما أكيد أهم وتأثيرها أكبر بكثير من تطبيلك المستمر: الفراغ يعمل أكتر من كده ربنا يشفي".

 

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