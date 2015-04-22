الكرملين: روسيا سترحب بتحرك أي دولة للضغط على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقات مينسك

أعلن الكرملين أن روسيا سترحب بتحرك أي دولة بإمكانها ممارسة الضغط على السلطات في كييف لحملها على تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن التسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله اليوم الثلاثاء “إذا كان هناك بلد مستعد وقادر على التأثير على كييف لحملها على تطبيق اتفاقات مينسك – 2 فإن موسكو بالطبع سترحب بذلك”.

وأشار بيسكوف إلى أن الخطة التي تم التوصل إليها في مينسك تقضي باتخاذ خطوات لاحقة على طرفي النزاع القيام بها، موضحا أن كييف تماطل في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات وهذا ما يجعل الوضع في المنطقة هشا، وهو الأمر الذي يثير قلق موسكو.

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