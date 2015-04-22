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بالفيديو - بكوبري وعرضية قاتلة .. عبد الشافي يقلب طاولة الأهلي الإماراتي

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بالفيديو - بكوبري وعرضية قاتلة .. عبد الشافي يقلب طاولة الأهلي الإماراتي بالفيديو - بكوبري وعرضية قاتلة .. عبد الشافي يقلب طاولة الأهلي الإماراتي

قلب أهلي جدة تأخره أمام الأهلي الإماراتي إلى فوز قاتل 2-1 بسبب المتألق محمد عبد الشافي.

الأهلي السعودي استضاف الأهلي الإماراتي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

إيفرتون ريبيرو وضع الأهلي الإماراتي في المقدمة بهدف بالدقيقة 16.

وكاد عبد الشافي أن يدرك التعادل لأصحاب الأرض بعد تسديدة رائعة في الدقيقة 37 ولكن حارس الأهلي تألق.

شاهد - هدف محقق ضائع من عبد الشافي

وفي الدقيقة 76 وبعد "كوبري" رائع من عبد الشافي أرسل الأخير عرضية خطيرة إلا أن دفاع الأهلي الإماراتي تعامل معها بنجاح قبل أن تعود من جديد وينجح مهند عسيري في إحراز هدف التعادل لأهلي جدة.

شاهد - كوبري من عبد الشافي وهدف التعادل لأهلي جدة

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة عاد من جديد المتألق عبد الشافي وأرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الفريق الإماراتي، وبعد لمسة مهند عسيري سدد برونو سيزار تسديدة صاروخية هزت مرمى الأهلي الإماراتي وأعلنت فوز أهلي جدة.

شاهد - عرضية خطيرة من عبد الشافي يتبعها هدف قاتل

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فيديو اليوم السابع

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