calvin Klein عطور شرقيّة بامتياز

Liquid Gold Euphoria

فاخر – قوي – آسر

العطر: شرقي من الأخشاب

مع النفحات السفلى لخشب الصندل، يناشد عطر Liquid Gold Euphoria حواسك برائحته الغنية والقوية. تتفتح مقدّمة العطر مع لمسة من القرفة لتخلق شعوراً بالترف والبهجة، وهو إحساس يغوص داخل أعماقك مع شذا الأوركيد الأسود الذي يكتنفه الغموض.

المقدمة: القرفة

القلب: الأوركيد الأسود

القاعدة: خشب الصندل

عطر Liquid Gold Euphoria للرجال

قوي – غامض– جذّاب

العطر: شرقي من الأخشاب

Liquid Gold Euphoria للرجال هو عطر قوي ورجاليّ يتّسم بلمسةٍ عصريةٍ. فالفلفل الأسود الحرّيف يخلق تأثيراً متألقاً ونابضاً بالحياة، في حين يتألق مركّب الزعفران المترف ببصمةٍ مميزة. أما خشب الصندل القشدي فيضفي السلاسة والشاعرية على العطر.

المقدمّة: الفلفل الأسود

القلب: الزعفران

القاعدة: خشب الصندل

القارورة والعبوة

اكتست قارورتا Liquid Gold Euphoria بحُلّة متجدّدة مع أصداف ذهبية أنيقة وغير لامعة، ومع زجاج أسود لامع وغير شفاف.

أما العبوتان الفاخرتان والمكسوتان بالأسود والذهبي فتتميزان برسم نافر مستوحى من الشرق الأوسط لإضفاء لمسة من الأناقة الراقية.

Liquid Gold Euphoria بارفان بخاخ ٤،۳ أونصة/ ۱۰۰ ملل

Liquid Gold Euphoria للرجال بارفان بخاخ ٤،۳ أونصة/ ۱۰۰ ملل

الحملة الإعلانية

تعكس الحملة الإعلانية المتألقة لعطر Liquid Gold Euphoria عمق هذا العطر وغموضه، وتظهر فيها القارورتان النسائية والرجالية اللامعتان وهما موضوعتان على حوض سباحة متلألئ من الذهب السائل.

سيتوفر عطر Liquid Gold Euphoria في الأسواق في بداية شهر مارس 2014.