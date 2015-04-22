عبد ربه منصور هادى: سنعمل على بناء جيش يمنى قوى بهوية وطنية

طالب الرئيس عبد ربه منصور هادى، المجتمع الدولى بالتعاون مع اليمن لمواجهة الأزمة الإنسانية، كما طالب فى الوقت نفسه، قوات الجيش بمواجهة تمدد الحوثيين بجانب المقاومة الشعبية.

ووجه "هادى"، فى كلمه له عقب إعلان التحالف العربى المشترك، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" وبدء عملية "إعادة الأمل"، من العاصمة السعودية الرياض، التحية والشكر للشباب اليمنى البواسل والرجال والنساء والجيش والشرطة التى أعلنت ولاءها للوطن والصامدين والمرابطين فى كل شبر من أرض اليمن، كما أشاد بدور السعودية ودول الخليج والدول الداعمة للشرعية فى اليمن.

وتابع: "اليمن أرضنا وكل شىء فيها ينضج بعبق الشموخ، حيث الأرض والجبل والبحر والحب والثورة وسنعمل على بناء جيش يمنى بهوية وطنية وبناء مؤسسى حديث"، موضحاً أن اليمنيون لم يكن أمامهم من خيار سوى مواجهة الانقلاب والانقلابيين.

وذكر هادى، أن تعيين خالد بحاح لرئاسة الحكومة إضافة نوعية لمؤسسة الرئاسة، وتكليف ضرورى بمهام عاجلة للنهوض بالوضع الإنسانى، مشدداً على ضرورة رفع وتيرة الأداء الحكومى والحفاظ على مؤسسات الدولة، بعيداً عن الالتفات لأى متغيرات سياسية.