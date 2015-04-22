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البيت الأبيض يرحب بإعلان قيادة التحالف العربى انتهاء "عاصفة الحزم"

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البيت الأبيض يرحب بإعلان قيادة التحالف العربى انتهاء "عاصفة الحزم" البيت الأبيض يرحب بإعلان قيادة التحالف العربى انتهاء "عاصفة الحزم"
رحب البيت الأبيض بإعلان قيادة التحالف انتهاء "عاصفة الحزم"، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

وأكد البيت الأبيض، دعم العملية السياسية فى اليمن وفق قرارات مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية فى اليمن.

وكانت قيادة التحالف العربى المشترك، الذى تقوده المملكة العربية ضد المليشيات الحوثية باليمن، قد أعلنت رسميا انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد تحقيق أهدافها بالجمهورية اليمنية، وبدء عملية "إعادة الأمل" لتحقيق أهداف عدة وفق قرار مجلس الأمن، مشددة على سرعة استئناف العملية السياسية فى اليمن، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل أمس الثلاثاء.

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مصر 365

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