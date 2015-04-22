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بالصور … استئصال ورم يزن 13 كجم من مريضة بمعهد الأورام بأسيوط‎

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بالصور … استئصال ورم يزن 13 كجم من مريضة بمعهد الأورام بأسيوط‎ بالصور … استئصال ورم يزن 13 كجم من مريضة بمعهد الأورام بأسيوط‎

بالصور … استئصال ورم يزن 13 كجم من مريضة بمعهد الأورام بأسيوط‎

تمكن فريق طبي بمعهد الأورام بجامعة أسيوط بقيادة الدكتور حسين فخري البحيري مدرس واستشاري جراحة الأورام بمعهد الأورام من استئصال ورم ضخم من بطن مريضة يزن حوالي 13 كجم .

وأوضح الدكتور البحيري أن المريضة وتدعي ” خ. م ” والتي تبلغ من العمر 65 عام كانت تعاني من انتفاخ بالبطن وعسر هضم وإمساك مزمن وصعوبة في التنفس والنوم .

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد نوع الورم وبناءا علي ذلك تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم الذي يبلغ حجمه 13 كجم بالمبيض الأيمن وتم استئصال المبيضين والرحم بالكامل دون حدوث أي مضاعفات وتمت العملية بنجاح وتمارس المريضة حاليًا حياتها بشكل طبيعي ، مشيرًا إلي أن معهد الأورام بأسيوط يقوم بقصاري جهده لمساعدة المرضي وتخفيف آلامهم وما يعانون من أمراض مزمنة .

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