مفاجآت مثيرة فى “مجزرة الحفلة الجنسية ” بالمنوفية

شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية مجزرة بشرية قُتل فيها ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بعد إكتشاف زوج خيانة زوجته بمساعدة شقيقه بإقامة حفلة جنسية لثلاثة أشخاص داخل شقته ودارت مشاجرة بالاسلحة البيضاء بينهم نتج عنها مقتل الزوج وشقيقه والزوجة الخائنة وإصابة آخر وإلقاء القبض على إثنين آخرين.

الواقعة بدأت بمنطقة عزبة الصعايدة بمدينة منوف بإصحاب جمال زكى ميره ثلاثة أشخاص لمنزل شقيقه لإقامة حفلة جنسية على زوجة شقيقه سوما راشد المنشاوى واثناء الحفلة أكتشف الزوج عبد الحكيم زكى ميره الخيانة وأقتحم وكر الخيانة .

وقام الزوج المغفل بالتوجه لغرفة النوم فوجدتها بصحبة منير محمد أحمد عزب ، فقام بقتلها ووقعت مشاجرة بينه وبين “منير” لقى على أثرها مصرعه وأصيب منير بجروح .

فيما قاما كل من فودة حمدى سمارة ورمضان نبوى زكى العطار بالتعدى على جمال زكى ميره شقيق الزوج الذى سهل لهم حفلة الجنس وقتلوه وفروا هاربين .

وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية ومباحث قسم منوف لمكان الواقعة وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وتم نقل الجثث لمستشفى منوف العام وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .