بالصور .. جنازة الراحل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى .

شيعت قبل قليل جنازة الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودى الى مثواه الاخير بمقابر منطقة جبل مريم بالاسماعيلية

> وتقدم الجنازة اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية ومحافظ قنا والفنان محمد منير والفنان على الحجار وباقى أسرته والاعلامية نهال كمال والالاف من أبناء قيادات الاسماعيلية السياسية والشعبية والتنفيذية

> وسادت حالة من الحزن أرجاء قرية الضبعية التى يعيش بها الابنودى فيما تقام غدا عدد من سراداقات العزاء فى عدد من مناطق المحافظة حدادا على روح الفقيد بينما يقام العزاء الرسمى بمقر مجمع الدوحة بمدينة الاسماعيلية.