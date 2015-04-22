بالصور .. جامعة المنصورة تستضيف مشروع رجال اعمال المستقبل لطلاب المرحلة الثانوية

نظم فريق اناكتس بجامعة المنصورة عرضا لمشروع مينى دولارز لعام 2015 م لطلاب المرحلة الثانوية بمدارس مدينة المنصورة بقاعة المؤتمرات بالادارة العامة بجامعة .

بحضور الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة والدكتور ة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

يهدف المشروع لاعداد جيل من القادة ورجال الأعمال ممن يتم اختيارهم من طلاب المدارس الثانوية من خلال دورات تدريبية تأهيلية لتعليم الطلاب ريادة الأعمال وكيفية ادارتها وتشمل الدورات على كيفية ادارة المشروعات الصغيرة والتسويق ومهارات التواصل ومهارات التقديم وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات .

شارك بالمشروع طلاب من 7 مدارس بالمنصورة ( اللغات التجريبية – الثانوية بنات القديمة – الثانوية بنات الجديدة – مدرسة فخر للغات – مدرسة الزهراء الاسلامية للغات – مدرسة الدلتا الدولية – مدرسة الفردوس للغات )

واشارت الدكتورة ماجدة نصر الى اهمية تدريب الطلاب فى المدارس الثانوية فى مجال ريادة الأعمال ومشاركة العديد من المدارس فى المشروع والتى تهدف الى بناء جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل باسلوب علمى ومنهجى متطور .

وأكد الدكتور محمد القناوى ان الشباب هم امل مصر فى بناء مصرنا الحديثة وعبر عن سعادته بتواجد طلاب المرحلة الثانوية فى هذا المشروع الذى يصقل مهارات الطلاب ليكون هناك جيل جديد قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل وبناء مصر المستقبل .