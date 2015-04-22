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"أورام طنطا" ينظم ندوة للتوعية بمرض السرطان بحزب مستقبل وطن

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"أورام طنطا" ينظم ندوة للتوعية بمرض السرطان بحزب مستقبل وطن "أورام طنطا" ينظم ندوة للتوعية بمرض السرطان بحزب مستقبل وطن
نظمت إدارة العلاقات العامة بمركز الأورام بطنطا ندوة تثقيفية للتوعية بمرض السرطان وطرق الاكتشاف المبكر له بمقر حزب مستقبل وطن بطنطا، تحت رعاية الدكتور عصام الشيخ، مدير مركز أورام طنطا، وسامح حبيب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالغربية، وتناول الدكتور طارق صلاح، أخصائى جراحة الأورام بالمركز، أنواع مرض السرطان وكيفية الكشف المبكر له، بالإضافة إلى طرق الوقاية والحد من انتشاره.

وقال صادق أبو الخير، مسئول العلاقات العامة بالمركز، إن هذه الندوة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية التى يقوم بها المركز تجاه البيئة المحيطة به للتوعية بخطورة مرض السرطان.

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