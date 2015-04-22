تخصيص 3000 فدان بالساحل الشمالى لبحيرة قارون للاستثمار السياحى

قرر محافظ الفيوم المستشار وائل محمد نبيه مكرم، تخصيص مساحة 3000 فدان بمنطقة الساحل الشمالى لبحيرة قارون للاستثمار السياحى لإقامة عدد من الفنادق وممشى سياحى ورياضى، يخدم الجميع على حد سواء طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الصناعية.

وأكد المحافظ، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن المحافظة بدأت فى إجراءات تنظيم مؤتمر الاستثمار، الذى سيعقد خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل، بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى أن المؤتمر يعد إحدى ثمار المؤتمر الاقتصادى العالمى الناجح، الذى عقد بشرم الشيخ مؤخرا.

ولفت إلى أنه تم عرض الخطوط العريضة للمؤتمر على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم الانتهاء من عمل التصميمات الهندسية لعدد من المشروعات العملاقة المعدة للطرح بالمؤتمر.

وكشف المحافظ عن أن المحافظة بصدد الحصول على موافقات مجالس إدارات عدد من الأندية الرياضية الكبرى ومكتبة الإسكندرية، لتدبير أماكن بها لعرض منتجات المحافظة من الحرف اليدوية، التى تتميز وتشتهر بها.