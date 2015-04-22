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محافظ البحيرة يفتتح معرض جهاز العروسين والمنتجات المصرية

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محافظ البحيرة يفتتح معرض جهاز العروسين والمنتجات المصرية محافظ البحيرة يفتتح معرض جهاز العروسين والمنتجات المصرية
افتتح الدكتور محمد سلطان – محافظ البحيرة، معرض جهاز العروسين والمنتجات المصرية المتميزة الذى تنظمه جمعية إرشاد وحماية المستهلك التابعة للغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة فتحى مرسى بأرض المعارض بدمنهور، بمشاركة عدد كبير من الشركات الحكومية والقطاع الخاص لمدة شهر خلال الفترة من 21/4 وحتى 20/5/2015، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر مساء.

والمعرض يضم جميع مستلزمات الأسرة والمنزل الحديث من أدوات ومفروشات منزلية والمصنوعات الجلدية وجميع أنواع الملابس بأسعار اقتصادية، تحت إشراف مديرية ومباحث تموين البحيرة.

حضر الافتتاح محمد الصيرة ـ السكرتير العام وفتحى عبد الغنى، السكرتير المساعد ومحمد عسر وكيل وزارة التموين، ومحمود زغلول رئيس مدينة دمنهور والعقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، ودعاء قنديل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية.

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مصر 365

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