رصد الحالة التشغيلية والفنية لمحطات مياه الشرب بسوهاج

أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه يتم بحث تقييم جميع محطات مياه الشرب بالشركة، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف حساب تكلفة صيانة وإصلاح الأعطال الموجودة بشبكات مياه الشرب.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من مراكز جرجا البلينا دار السلام، المنشأة، المراغة، طما، خلال الأشهر الماضية، وأنه جار حاليا إعداد وتقييم المراكز التى لم تنته بعد لرصد وتقييم الحالة الإنتاجية والتشغيلية والفنية للمعدات وإجراء التحليلات الاقتصادية للمواقع الإنتاجية، متضمناً كل التكلفة المباشرة لإنتاج المياه وتوزيعها وتحديد نقاط القوة والحد من نقاط الضعف لإعداد مؤشرات الأداء للشركة.

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