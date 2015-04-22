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محافظ سوهاج يشكل لجنة لمتابعة تطورات اختلاط الفوسفات بمياه الشرب

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محافظ سوهاج يشكل لجنة لمتابعة تطورات اختلاط الفوسفات بمياه الشرب محافظ سوهاج يشكل لجنة لمتابعة تطورات اختلاط الفوسفات بمياه الشرب
أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قراراً بتشكيل لجنة رباعية تضم مسئولى وزارة الصحة ووزارة الرى ووزارة البيئة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، لمتابعة تطورات تسرب واختلاط مادة الفوسفات الخام المتسربة بمياه نهر النيل، الناتجة عن غرق إحدى السفن بمحافظة قنا، وذلك لتفادى وقوع أزمة، وضخ مياه صالحة للمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن الشركة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمنع تسرب مادة الفوسفات الخام المتسربة بمياه نهر النيل لمحطات مياه الشرب، حيث يتم تكثيف عدد العينات من مآخذ محطات مياه الشرب بجميع المحطات السطحية، كما أنه تم اتخاذ الاستعدادات الكامل لتشغيل المحطات الارتوازية فور حدوث أى تغيير لمواصفات مياه النيل لتعويض المياه السطحية بمياه ارتوازية للمواطنين بسوهاج.
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