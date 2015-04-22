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محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بتكريم المتفوقين من الطلاب الأيتام

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زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مركز ومدينة القنطرة شرق واستقبله خلال الزيارة المهندس عبد الله الزغبى رئيس المركز والمدينة ونائبه محمد أبو العينين وعدد من القيادات التنفيذية .

وخلال الزيارة ووسط حشد جماهيرى كبير من مواطنى وأهالى القنطرة شرق شهد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية الاحتفال السنوى الكبير لتكريم الطلبة والطالبات المتفوقات من الأيتام من أبناء مركز ومدينة القنطرة شرق، والذى نظمته إدارة القنطرة غرب التعليمية تحت إشراف آمال جودة موجهة التربية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع مجلس المدينة والأجهزة الأمنية والشرطية والقوات المسلحة.

وخلال الاحتفال قام محافظ الإسماعيلية بتسليم شهادات التقدير والجوائز والهدايا العينية للطلاب كما تم تسليم عدد من الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية للبنات اليتيمات المقبلات على الزواج.

وتضمنت الزيارة افتتاح محافظ الإسماعيلية لمسجد محمود السلكاوى الجديد والذى تم بناؤه على مساحة إجمالية تصل لحوالى ألفى متر مربع وتكلفة إجمالية تجاوزت المليون جنيه تبرعا من والد محمود السلكاوى الحاج وليد عفيفى ويضم المسجد مصلى خاص للسيدات ومكتبة ودار لتحفيظ القرآن الكريم .

رافق المحافظ خلال الزيارة وافتتاح المسجد الشيخ على عسل وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية.

المحافظ يصافح إحدى السيدات -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يصافح إحدى السيدات

أثناء السلام الوطنى -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء السلام الوطنى

جانب من الحضور -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الحضور

جانب من المنصة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من المنصة

يكرم إحدى السيدات -اليوم السابع -4 -2015
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يكرم إحدى السيدات

إحدى الطالبات تهدى المحافظة لوحة -اليوم السابع -4 -2015
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إحدى الطالبات تهدى المحافظة لوحة

أثناء افتتاح المسجد -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء افتتاح المسجد

المسجد من الخارج -اليوم السابع -4 -2015
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المسجد من الخارج


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