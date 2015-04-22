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دوريات شرطة تمشط منطقة المطرية للبحث عن قتلة العقيد وائل طاحون

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دوريات شرطة تمشط منطقة المطرية للبحث عن قتلة العقيد وائل طاحون دوريات شرطة تمشط منطقة المطرية للبحث عن قتلة العقيد وائل طاحون
أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، أن دوريات من قسمى المطرية والزيتون تجرى عمليات بحث وتمشيط كاملة لمحيط موقع اغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، أمام منزله بحى النعام بالمطرية، وذلك بحثا عن مرتكبى الحادث.

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