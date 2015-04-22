منصور هادى:اليمن يمر بأسوأ حالاته..ولم يتخيل أحد منا أطماع وشر الحوثيين

أكد الرئيس عبد ربه منصور هادى أن اليمن يمر بأسوأ حالاته بسبب قوى التخلف والغدر فى الداخل والخارج.

وأضاف "هادى"، فى كلمه له عقب إعلان التحالف العربى المشترك، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" وبدء عملية "إعادة الأمل"، من العاصمة السعودية الرياض "أيها الشعب اليمنى العظيم.. أتحدث إليكم من الرياض بعد ان خرجت من مدينة عدن مدينة الأحرار فى ظل أحداث بالغة الخطورة بسبب انقلاب الحوثيين ودعمهم من الإيرانيين، وتحملت الصعاب والمخاطر من أجل اليمنيين.. ولكننى أتابع كل الأحداث دون تراخٍ أو تباطؤ وأتواصل مع الكل فى الداخل والخارج".

واستطرد "إننى أخاطبكم اليوم وأدرك جيدا أن وضع شعبنا ليس على ما يرام، فلم يكن أحد منا يتخيل أن يصل حجم الحقد والأطماع لديهم إلى هذا المستوى، وأن يتمكن الشر من عقولهم وأن يصلوا بالبلد إلى هذه المرحلة من الانهيار"، فى إشارة منه إلى الحوثيين.

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