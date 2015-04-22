تشديد إجراءات الحماية الأمنية حول مطار القوات الدولية بسيناء

قال مصدر أمنى بشمال سيناء إنه تم تشديد الحراسات الأمنية والحماية لمطار القوات الدولية بشمال سيناء الواقع بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد.

وأشار المصدر إلى أن القوات فرضت مزيدا من التشديدات حول محيط المطار، وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه،و تزامن ذلك مع تشديدات أمنية بمختلف أنحاء المحافظة وحالة استنفار أمنى وإطلاق نيران تحذيرية بكثافة من كل الارتكازات الأمنية.

ويذكر أن مطار القوات الدولية يقع ضمن معسكر متكامل للقوات الدولية بسيناء المكلفة بمراقبة اتفاقية السلام المصرية الإسرئيلية.