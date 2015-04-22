صورة العقيد وائل طاحون شهيد غدر الإرهاب بمنطقة عين شمس

ينشر "اليوم السابع" صورة العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، الذى استشهد، مساء الثلاثاء، فى حادث هجوم مسلح إرهابى أثناء خروجه من منزله بمنطقة حى النعام بجوار عمر أفندى بمنطقة عين شمس.

وتمشط دوريات من قسمى المطرية والزيتون، محيط موقع اغتيال العقيد وائل طاحون، أمام منزله بحى النعام، وذلك بحثا عن مرتكبى الحادث.

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