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الرئيس اليمنى: الحوثيون حاولوا استنساخ التجربة الإيرانية ورفضوا الحوار

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الرئيس اليمنى: الحوثيون حاولوا استنساخ التجربة الإيرانية ورفضوا الحوار الرئيس اليمنى: الحوثيون حاولوا استنساخ التجربة الإيرانية ورفضوا الحوار
قال الرئيس عبد ربه منصور هادى إن القوى الانقلابية "الحوثيين" أغلقت كل النوافذ وفرضت طريقا واحدا للتعامل، وأوصدوا طرق الحل السلمى ورفضوا الحوار الداخلى، وسعوا لجر اليمن لحرب أهلية وطائفية دامية، ورفعوا شعارات الكراهية وقتلوا اليمنيين.

وأشار "هادى" فى كلمه له عقب إعلان التحالف العربى المشترك، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" وبدء عملية "إعادة الأمل"، من العاصمة الرياض إلى أن الانقلابيين قاموا بمناورات عسكرية مع إيران استفزت الجيران، وحاولوا استنساخ التجربة الإيرانية فى اليمن، موضحاً أن هناك اتفاقا من 10 نقاط بين صالح والحوثيين لتقاسم السلطة روحيا وسياسيا.


>- منصور هادى:اليمن يمر بأسوأ حالاته..ولم يتخيل أحد منا أطماع وشر الحوثيين
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مصر 365

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