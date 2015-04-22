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محامى المعزول: مرسى لديه قناعة بأنه سيعود للحكم ويتابع المشروعات الجديدة

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محامى المعزول: مرسى لديه قناعة بأنه سيعود للحكم ويتابع المشروعات الجديدة محامى المعزول: مرسى لديه قناعة بأنه سيعود للحكم ويتابع المشروعات الجديدة
قال السيد حامد المحامى المنتدب للرئيس الأسبق محمد مرسى، من قبل المحكمة، إنه لم يتواصل اليوم مع "مرسى" بعد النطق بالحكم عليه فى قضية أحداث الاتحادية، مشيرًا إلى أنه انتدب للدفاع عنه بعد ترشيحه من قبل سامح عاشور نقيب المحاميين.

وأشار السيد حامد، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامى عمرو أديب وخالد أبو بكر، على فضائية "اليوم"، إلى أن محمد مرسى، لديه قناعة كاملة أنه الرئيس الشرعى للبلاد وسيخرج ليجلس على كرسى الرئاسة مرة أخرى، معتبرًا أنه تعرض لمؤامرة اختطاف من القصر الجمهورى، ثم تم وضعه فى طائرة اتجهت نحو مدن القناة إلى أن وصلت إلى قاعدة بحرية ليلاً بمحافظة الإسكندرية، وهو يعرف تلك القاعدة لأنه زارها من قبل أثناء حكمه للدولة، مؤكداً أنه لم يذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على الإطلاق.

وأوضح محامى الرئيس المعزول، أن "مرسى" يتابع لحظة بلحظة المشروعات القومية التى يتم إنشاؤها داخل الدولة مثل مشروع قناة السويس، مضيفاً "آخر مرة اتقابلت معاه قالى أنا وثقت فيك من تعاملى معاك وتنصحنى بإيه وأعمل إيه؟"، وتابع "السؤال كان بالنسبة لىَّ مفاجأة وحاولت أهرب منه علشان مش عاوز أتدخل فى أمور سياسية، وقولتله خلينا نتكلم فى القضية".

وأضاف حامد، أنه لاقى ترحيبًا من قبل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد الدفاع عنه أمام المحكمة، حيث إنه بدأ يستقبله ويعقد لقاءات معه وعرض مذكرات الدفاع عنه أمام المحكمة، وكان يقرأها بالكامل، مؤكدًا أنه أثنى ووافق عليها.

وأوضح محامى الرئيس المعزول، أن "مرسى" كان دائم النفى للقضايا الموجهة إليه، وكان يريد الحديث فى أمور عامة دائمًا، ولم يكن يريد الحديث فى حيثيات القضية، ولكن كان عليه أن يبذل أقصى مجهود فى الدفاع عنه أمام المحكمة.

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مصر 365