مصدر:إصابة سيدة وطفلها بانفجار بالقرب من موقع اغتيال العقيد وائل طاحون

أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، أن الانفجار الذى وقع على بعد أمتار بالقرب من موقع استشهاد العقيد وائل طاحون، أسفر عن إصابة سيدة وطفلها بشظايا العبوة، وتم نقلهما للمستشفى.

وأضاف المصدر أن شهود عيان أكدوا أنهم شاهدوا شخصين يستقلان دراجة بخارية ألقيا عبوة داخل صندوق قمامة بالمنطقة، وهو ما يؤكد أن مرتكبى حادث اغتيال العقيد وائل طاحون ألقوا القنبلة لتشتيت رجال الأمن والمواطنين.

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