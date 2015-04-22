أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدعوة السلفية: منكر الحجاب جاهل ويكذِّب "القرآن" وإصراره كفر

Google+ Print
الدعوة السلفية: منكر الحجاب جاهل ويكذِّب "القرآن" وإصراره كفر الدعوة السلفية: منكر الحجاب جاهل ويكذِّب "القرآن" وإصراره كفر
قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن من أنكر الحجاب فقد كذَّب "القرآن الكريم"، وخالف السنة والإجماع، موضحًا أن من قال بذلك جاهل إذا تُليت عليه الآيات وبُيِّن له معناها؛ فإن أصر فهو كافر، ولكن إنما يَحكم بكفره أهل القضاء الشرعى؛ لأنهم الذين يتثبتون مِن أمر إقامة الحجة الرسالية، واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

واستشهد برهامى، فى بيان للدعوة السلفية فى حكم الشرع فيمن دعا إلى مليونية خلع الحجاب قائلا: الحجاب منصوص عليه فى القرآن العظيم، قال الله -تعالى-: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)، وقوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ): أى ولتضرب المرأة المسلمة الحرة بخمارها - وهو ما يُخـَمَّر ويغطى به الرأس - على "جيوب" أى: فتحات الثياب فى الصدر وغيره؛ فتستر الرأس والعنق والصدر؛ حتى لا يبدو شىء مِن ذلك.

وكان الكاتب الصحفى شريف الشوباشى قد دعا لمليونية "خلع الحجاب" فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365