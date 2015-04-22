الدعوة السلفية: منكر الحجاب جاهل ويكذِّب "القرآن" وإصراره كفر

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن من أنكر الحجاب فقد كذَّب "القرآن الكريم"، وخالف السنة والإجماع، موضحًا أن من قال بذلك جاهل إذا تُليت عليه الآيات وبُيِّن له معناها؛ فإن أصر فهو كافر، ولكن إنما يَحكم بكفره أهل القضاء الشرعى؛ لأنهم الذين يتثبتون مِن أمر إقامة الحجة الرسالية، واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

واستشهد برهامى، فى بيان للدعوة السلفية فى حكم الشرع فيمن دعا إلى مليونية خلع الحجاب قائلا: الحجاب منصوص عليه فى القرآن العظيم، قال الله -تعالى-: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)، وقوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ): أى ولتضرب المرأة المسلمة الحرة بخمارها - وهو ما يُخـَمَّر ويغطى به الرأس - على "جيوب" أى: فتحات الثياب فى الصدر وغيره؛ فتستر الرأس والعنق والصدر؛ حتى لا يبدو شىء مِن ذلك.

وكان الكاتب الصحفى شريف الشوباشى قد دعا لمليونية "خلع الحجاب" فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.