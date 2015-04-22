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الأسبرين يمنع الإصابة بسرطان المعدة والقولون

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الأسبرين يمنع الإصابة بسرطان المعدة والقولون الأسبرين يمنع الإصابة بسرطان المعدة والقولون
على الرغم من استخدامه كدواء للسيولة ومانع للتجلط للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول الأسبرين بانتظام على مدى عدة سنوات قد يساعد على منع سرطانات الجهاز الهضمى، وخاصة سرطان القولون.

الأسبرين يخفض خطر الإصابة بالسرطان


>وقال الدكتور يين تساو، وهو باحث بكلية هارفارد للصحة العامة فى بوسطن، إن الأسبرين يلعب دورًا رئيسيًا فى خفض خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمى، وخاصة القولون والمستقيم، بنسبة 20%.

وأشار تساو إلى أن الناس لا يجب عليهم أن يبدأوا فى تناول الأسبرين للوقاية من السرطان حتى يتم إجراء المزيد من البحوث، للحد من مخاطر الاستخدام المفرط للأسبرين.

مخاطر تناول الأسبرين


>وعلاوة على ذلك، فإن المرضى يجب أن يذهبوا إلى أطبائهم للنظر فى المخاطر المحتملة لتناول الأسبرين، بما فى ذلك نزيف المعدة.

فوائد الأسبرين لمرضى القلب


>وأضاف الباحثون أنه إلى جانب الفوائد المعروفة للأسبرين فى الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن تشير البيانات إلى أن لديه فائدة إذا استخدم بانتظام على المدى الطويل فى منع الأسباب الرئيسية للمرض والموت فى الولايات المتحدة والكثير من دول العالم.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر المجلة الأمريكية لأبحاث السرطان فى فيلادلفيا، وذلك فى العشرين من شهر أبريل الجارى.

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مصر 365