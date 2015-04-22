علاج توقف التنفس أثناء النوم يساعد مرضى اضطراب ضربات القلب

- توقف التنفس أثناء النوم

كشف تقرير طبى حديث نشر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن كثيرًا من المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب وتوقف التنفس أثناء النوم أقل عرضة لتكرار اضطراب ضربات القلب إذا كانوا يستخدمون علاج توقف التنفس أثناء النوم بجهاز الضغط الهوائى الإيجابى (CPAP).>وأوضح الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب النوم الذى قد يكون خطيرًا وينطوى على توقف التنفس، كما أن المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، غالبًا ما يوصف لهم العلاج بـ"CPAP"، وهو آلة صغيرة بها قناع يوضع على الأنف توفر ضغط الهواء ثابتا طوال الليل.

واستعرض الباحثون من مركز جامعة نيويورك أنجون الطبية، سبع دراسات شملت أكثر من 1000 شخص يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

-جهاز "CPAP"

- علاج الرجفان الأذينى

>ووجد الباحثون أن استخدام جهاز "CPAP" كان مرتبطًا مع انخفاض 42 فى المائة فى تكرار عدم انتظام دقات القلب أو ما يعرف باسم "الرجفان الأذينى".>وقال الدكتور لارى شينتيز، أستاذ الطب وكهربية القلب، أن علاج توقف التنفس أثناء النوم الانسدادى فى جميع المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذينى، يخفض بعض من أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالرجفان الأذينى.

ونشرت نتائج الدراسة فى عدد أبريل فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

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