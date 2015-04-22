ستاد القاهرة ينتظر الموافقات الأمنية لاستضافة الأهلي والمغرب التطواني

أكد علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة أن الملعب جاهز لاستضافة مباراة الأهلي والمغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي بهدف دون رد، وطالب مسؤولي الفريق بخوض مباراة العودة في ستاد القاهرة.

وبرر الأهلي رغبته في خوض المباراة في ستاد القاهرة بأنه لا يريد اللعب في الملاعب التي تحجم الفريق من إظهار كامل قدراته الفنية.

وأضاف رئيس هيئة ستاد القاهرة في تصريحاته لبرنامج كلام في الكورة بأنه ينتظر فقط الموافقات الأمنية من أجل فتح أبواب الملعب للمباراة.