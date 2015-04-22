عقب انتهاء«عاصفة الحزم».. مصر تؤكد ضرورة صياغة دستور يمني جديد وإجراء انتخابات

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، إنه بالإشارة إلى إعلان تحالف دول «عاصفة الحزم»، إنتهاء العملية وبدء عملية «إعادة الأمل»، فإن مصر تؤكد على ضرورة تنفيذ كافة بنود قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي يتضمن التأكيد على وحدة اليمن وشرعية الرئيس عبدربة منصور هادى، ودعوة كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها تقويض وحدة اليمن، وضرورة توصيل المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، والعودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجى وصياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات، وامتناع جماعة «الحوثيين»عن الأعمال العسكرية التزاماً بمقررات قرار مجلس الأمن.

وجاء خلال نص البيان: تُهيب مصر بالأطراف اليمنية بالتوصل إلى حل توافقى والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والإلتزامات التي تم التعهد بها والتعجيل بوقف العنف وتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

وأشار البيان إلى أنه ستواصل مصر تنسيقها الوثيق مع شركاء التحالف من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بإعادة الاستقرار لليمن وحماية الأمن القومى العربى.