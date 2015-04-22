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عودة التيار الكهربائى لليمن مع اعلان قوات التحالف توقف الضربات الجوية

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عودة التيار الكهربائى لليمن مع اعلان قوات التحالف توقف الضربات الجوية عودة التيار الكهربائى لليمن مع اعلان قوات التحالف توقف الضربات الجوية
شهدت مدينة صنعاء مساء اليوم الثلاثاء عودة للتيار الكهربائى فى مختلف مناطق المدينة وضواحيها بعد انقطاع دائم لمدة 10 أيام متتالية مع انعدام للمشتقات النفطية فى مختلف المدن اليمنية.

وذكر موقع "يمن برس" الاخبارى أن عودة التيار الكهربائى لصنعاء جاء بالتزامن مع توقف عمليات عاصفة الحزم.

وكانت الشبكة الوطنية الكهربائية قد تعرضت لاعتداء تخريبى قبيل 12 يوماً فى مناطق شمال غرب صنعاء ومأرب، تسبب فى خروج الشبكة نهائياً عن الشخدمة، وانقطاع التيار الكهربائى عن صنعاء وعدد من المدن اليمنية.

وأفاد الموقع الاخبارى أن صنعاء شهدت منذ مساء أمس الأثنين، دخول عشرات الناقلات للمشتقات النفطية بعد انعدامها بشكل كلى لأكثر من أسبوع جراء الحصار البحرى الذى فرضتها قوات التحالف على المنافذ البحرية اليمنية.
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