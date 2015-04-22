أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل

Google+ Print
أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل
يقوم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بزيارة الكويت مطلع الأسبوع المقبل يلتقى خلالها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ويجرى مباحثات تتناول قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية التركية، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن أردوغان سيزور الكويت تلبية لدعوة أميرها الشيخ صباح، مضيفا أن الزعيمين سيتناولان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة فى المنطقة، وعلى رأسها الأزمتين اليمنية والسورية، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف الزيارة الى رفع مستوى التعاون بين البلدين فى المجالات التجارية والخدمات العقارية والصناعات الدفاعية، وسيتباحث الوفد التركى المرافق للرئيس أردوغان مع نظيره الكويتى حول المشاريع والإمكانات المتاحة لتوطيد العلاقات الاقتصادية، كما يجرى أردوغان لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين، بحسب البيان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365