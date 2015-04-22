أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بزيارة الكويت مطلع الأسبوع المقبل يلتقى خلالها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ويجرى مباحثات تتناول قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية التركية، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن أردوغان سيزور الكويت تلبية لدعوة أميرها الشيخ صباح، مضيفا أن الزعيمين سيتناولان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة فى المنطقة، وعلى رأسها الأزمتين اليمنية والسورية، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف الزيارة الى رفع مستوى التعاون بين البلدين فى المجالات التجارية والخدمات العقارية والصناعات الدفاعية، وسيتباحث الوفد التركى المرافق للرئيس أردوغان مع نظيره الكويتى حول المشاريع والإمكانات المتاحة لتوطيد العلاقات الاقتصادية، كما يجرى أردوغان لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين، بحسب البيان.

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