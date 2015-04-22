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دائرة شؤون القدس تحذر من دعوات اقتحام المسجد الأقصى

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دائرة شؤون القدس تحذر من دعوات اقتحام المسجد الأقصى دائرة شؤون القدس تحذر من دعوات اقتحام المسجد الأقصى
حذرت دائرة شؤون القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة دعوات أحزاب ومنظمات وشخصيات يهودية متعددة، أنصارها إلى أوسع مشاركة فى اقتحامات متتابعة ومتتالية للمسجد الأقصى المبارك يوم غد "الأربعاء" وبعد غد "الخميس"، تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا"، إحياء لذكرى قتلى الاحتلال واحتلال القدس حسب التقويم العبري.

وقالت الدائرة - فى بيان لها مساء اليوم "الثلاثاء" - إن هذه الدعوات تأتى فى سياق الحملة المسعورة التى تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى تهويد المدينة المقدسة بشكل مدروس ومخطط له من خلال ما جاء فى الإعلانات التى نشرتها العديد من المواقع الإعلامية التابعة لهذه الجماعات والمنظمات، والتى تفيد بأن المجموعة المسماة منظمة "طلاب لأجل الهيكل" ستنفذ يوم غد الأربعاء اقتحاما واسعا للأقصى المبارك، ووقفة حداد داخله، وتأدية صلوات تلمودية ودعوات خاصة بجنود الاحتلال داخل الأقصى.

ووصفت الدائرة فى بيانها، هذه الدعوات بالتحريضية العدوانية التى تحث المنظمات الإرهابية والمستوطنين المتطرفين لتدنيس المسجد الأقصى المبارك وساحاته يوميا والعبث فيه والاعتداء على المصلين وطلبة "مصاطب" العلم بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى التى تتستر دائما على جرائمهم بحق والى القبلتين.

وحملت دائرة شؤون القدس حكومة الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية مخاطر ما تنشره هذه المنظمات اليهودية الاستيطانية عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، من دعوات عنصرية خطيرة تدعو إلى المزيد من الاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى المبارك بهدف فرض السيادة اليهودية عليه، كما جاء فى نص الدعوة.

وأضاف البيان: أن دائرة شؤون القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد رفض هذه السياسات والإجراءات والمخططات الإجرامية الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة، وتؤكد شرعية مقاومتها بكل الوسائل، كما تؤكد أن المجتمع الدولى واللجنة الرباعية والهيئات والمنظمات الدولية مدعوة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى لوقف جرائمها وإجراءاتها العدوانية التى تنفذها بشكل مخطط له على الأرض، مضيفة إن دعوات هذه المنظمات اليهودية الإسرائيلية المتطرفة، لن تثنى الشعب الفلسطينى عن دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك.
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