أتوبيس لنقل المسافرين يصدم قائد طائرة فى مدرج مطار عنابة بالجزائر

فى واقعة فريدة من نوعها تعرض قائد رحلة "عنابة - باريس" التابعة للخطوط الجوية الجزائرية لحادث غير عادى كاد يكلفه حياته بعد أن صدمه اتوبيس نقل المسافرين فى مدرج المطار .

وأفادت الأنباء الواردة مساء اليوم الثلاثاء بأن سائق الأتوبيس لم ينتبه لوجود قائد الطائرة اثناء قيامه بنقل المسافرين على الرحلة مما أدى إلى صدمه وتم نقل كابتن الطائرة إلى مستشفى "ابن روش" بعنابة ـ 600 كم شرقى الجزائر العاصمة ـ حيث يعانى من كسر فى أربعة أضلاع .

فيما قامت الخطوط الجوية الجزائرية بالاستعانة بقائد آخر وغادرت الرحلة بعد تأخر دام أربع ساعات .

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