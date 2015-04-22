مساعدو مرسى وبديع والشاطر والبلتاجى وسلطان وعودة أبرز متهمى "فض رابعة"

كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة، أن التحقيقات فى أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، التى وقعت بتاريخ 14 أغسطس 2013 بميدان رابعة العدوية، ضمت العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين يواجهون اتهامات بتمويل أعمال العنف، والاتفاق والمساعدة على الاعتصام ومواجهة أجهزة الدولة.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن القرار الصادر بحبس 17 من قيادات جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى "فض رابعة" الأسبوع الماضى، ضم كلا من الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، وصلاح سلطان، وعصام سلطان، وأسامة ياسين، وعمرو زكى، وصفوت حجازى.

كما تضمنت أوراق القضية عددا من مساعدى الرئيس الأسبق، وأعضاء الفريق الرئاسى، ومستشاريه، ومن بينهم أسعد الشيخة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، وجهاد الحداد، وعصام العريان، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسى.