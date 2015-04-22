سيدة تمارس الجنس مع عاطلين وترفض الثالث فيذبحوها وزوجها بالمنوفية

لقى عاطل وشقيقه وزوجته مصرعهم ذبحًا بمدينة منوف إثر قيام 3 عاطلين بذبحهم بسكين وذلك أثناء ممارسة الرذيلة داخل مسكن المتوفاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد رشاد رئيس مباحث قسم منوف يفيد بوصول كل من عبد الحكيم .ذ م 45 عامًا، وشقيقة جمال 35 عاما وزوجته سومة ر م 27 عامًا جثثًا هامدة إلى مستشفى منوف العام.

وبالانتقال الفورى تم القبض على كل من منير .م .أ 51 عامًا عاطل مصاب بجرح طعنى بالرأس وجمال .ف 35 عامًا، ورمضان ا 37 عامًا وبسؤالهم أكد المتهمون قيام منير م .ا بالاتفاق مع الثانى لممارسة الرذيلة مع زوجة شقيقه بموافقة المجنى عليها وعند محاولة المدعو رمضان مواقعتها جنسيًا رفضت المتوفاة فقام بذبحها وحال محاولة شقيق زوجها الدفاع عنها قام بذبحه هو الآخر وبعد سماع الصراخ توجه الزوج إلى مسكنه فوجد زوجته وشقيقه غارقين فى دمائهما وعند محاولته ضبط الجناة قاموا بذبحه هو الآخر وتم نقل الجثث إلى مستشفى منوف العام وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.