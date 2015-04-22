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نيابة شرق القاهرة تحقق فى واقعة استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق

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نيابة شرق القاهرة تحقق فى واقعة استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق نيابة شرق القاهرة تحقق فى واقعة استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق فى واقعة استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق، العقيد وائل طاحون، وأحد المجندين، أمام منزله بمنطقة الزيتون.

وكلف أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية، ومناظرة جثمان العقيد وائل طاحون، والمجند، وانتداب المعمل الجنائى لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص موقع الحادث، وتحريز فوارغ الطلقات التى استخدمها المسلحون منفذو الهجوم الإرهابى.

- استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق وسائقه فى إطلاق إرهابيين النار عليهما

- مصدر أمنى: انفجار الزيتون محاولة إرهابية لاغتيال ضابط شرطة وأدى لإصابته
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