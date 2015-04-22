بالفيديو.. صلاة الجنازة على الأبنودى.. وزوجته تروى تفاصيل وصيته

شيع أهالى الإسماعيلية مساء، اليوم الثلاثاء، جثمان الخال عبد الرحمن الأبنودى بمدفنه الخاص بمنطقة جبل مريم، القريبة من شاطئ قناة السويس.

وقالت زوجته الإعلامية، نهال كمال، أثناء مراسم الدفن، إن "الخال أوصى بأن يدفن بجبل مريم، وأن يقوم على غسله محمود الخفير، الذى كان يقوم على خدمته طوال فترة وجوده بالإسماعيلية ومرضه، وأن يقام له عزاء بمنزله بقرية الضبعية، وأن يأخذ بنتاه آية ونور عزاءه".

ويذكر أن الخال الأبنودى أقام منزله الريفى بقرية الضبعية منذ عام 1995، ثم أقام بالمنزل إقامة كاملة بعد رحلة علاجه بفرنسا فى بداية عام 2000، وظل حتى وفاته بناء على نصيحة الأطباء له بالابتعاد عن جو القاهرة والزحام، وأقام الأبنودى بمفرده وكان يقوم على خدمته محمود، أحد شباب قرية الضبعية، والذى تفانى فى خدمته وكانت زوجته الإعلامية نهال كمال وابنتاه آية ونور يأتين كل أسبوع للإقامة معه ثلاثة أيام بداية من الخميس وحتى يوم السبت بشكل مستمر.

واستقبل الأبنودى قبل وفاته بمنزلة العديد من الكتاب والأدباء والقيادات الشعبية والتنفيذية، بالإضافة إلى أنه صور أجزاء السيرة الهلالية للتليفزيون المصرى بصحبة الشاعر سيد الضوى وفرقته، والتى أذيعت على حلاقات منذ عامين على القناة الأولى، حيث تم تنفيذ ديكور خاص بالسيرة بمكتبة المنزل، كما أنهى العديد من كلمات الأغانى لعدد من المسلسلات أبرزها مسلسل الرحاية الشهير بطولة الفنان نور الشريف ومسلسل البر الثانى وغيرهما.

وأصبح منزل الأبنودى قبلة للمثقفين والصحفيين والإعلاميين بالقنوات الفضائية خلال الفترة الماضية.