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قيادى حوثى: توصلنا تقريبًا لاتفاق سياسى ينهى الصراع فى اليمن

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قيادى حوثى: توصلنا تقريبًا لاتفاق سياسى ينهى الصراع فى اليمن قيادى حوثى: توصلنا تقريبًا لاتفاق سياسى ينهى الصراع فى اليمن
قال عبد الملك العجرى، عضو المكتب السياسى لجماعة الحوثيين اليمنية، إنه تم التوصل تقريبًا إلى اتفاق سياسى لإنهاء الصراع، الذى ضم ضربات "عاصفة الحزم" الجوية، التى قادتها ضد الجماعة لنحو شهر.

وعبر العجرى عن دهشته لإعلان التحالف، الذى تقوده السعودية إنهاء عمليات "عاصفة الحزم" اليوم، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الإعلان يتزامن مع إحراز تقدم نحو اتفاق شامل.

وأضاف أن الحركة كانت تتوقع أن يكون هناك اتفاق على وقف لإطلاق النار بعد توقيع اتفاق سياسى، وإن الموافقة عليه جاهزة تقريبا.


>- مصدر يمنى: عودة الرئيس وخروج عبد الله صالح لعمان أهم بنود وقف عاصفة الحزم

- رسميا.. انتهاء العملية العسكرية "عاصفة الحزم" وبدء "إعادة الأمل"

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مصر 365

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