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#ليلة_الابطال – بالفيديو .. بايرن يفيق بورتو من أحلامه على ستة كوابيس

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#ليلة_الابطال – بالفيديو .. بايرن يفيق بورتو من أحلامه على ستة كوابيس #ليلة_الابطال – بالفيديو .. بايرن يفيق بورتو من أحلامه على ستة كوابيس

عاش فريق بورتو وجماهيره أحلام ورديه طوال الأسبوع الماضي بعد التغلب على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن استفاق الفريق البرتغالي على كابوس مرعب بعدما اكتسحه الفريق البافاري بستة أهداف لهدف يوم الثلاثاء في ملعب أليانز آرينا في لقاء العودة.

وتأهل بايرن ميونيخ بذلك إلى الدور نصف النهائي بعد التغلب على بورتو بسبعة أهداف مقابل أربعة في مجموع المباراتين.

افتتح تياجو ألكانتارا أهداف بايرن في الدقيقة 14 برأسية، بعد متابعته لعرضية قادمة من خوان بيرنات من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 22، أرسل تياجو نفسه عرضية من ركلة ركنية من الناحية اليمنى، حولها بادشتوبر، ليجدها جيروم بواتنج ويسدد برأسية في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وبعد خمس دقائق فقط، استطاع روبرت ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الثالث بطريقة رائعة، بعدما أرسل فيليب لام عرضية من الرواق الأيمن، حولها توماس مولر على الطائر للمهاجم البولندي، الذي سدد برأسية في المرمى.

وعاد مولر نفسه في الدقيقة 36 وسجل الهدف الرابع بتسديدة أرضية زاحفة، لترتطم الكرة بجسد برونو مارتنز إندي، وتحول اتجاهها.

وبعد أربع دقائق، سجل ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني، والخامس لفريقه بتسديدة أرضية أيضا من داخل منطقة الجزاء.

وسجل جاكسون مارتينيز هدف بورتو الوحيد في المباراة برأسية في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 87 قام حكم المباراة بطرد لاعب بورتو إيفان ماركانو بعد حصوله على إنذارين.

واختتم تشابي ألونسو حفلة بايرن ميونيخ بهدف سادس في الدقيقة 88 من ركلة حرة مباشرة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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