ليلة_الابطال - بالفيديو .. سحر نيمار يتأهل ببرشلونة لنصف نهائي دوري الأبطال

(إفي): تألق نيمار نجم برشلونة وقاد فريقه للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفين فاز بهما على باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

برشلونة في نصف النهائي بالفوز 5-1 في مجموع المباراتين، بعدما فاز في الذهاب 3-1.

نيمار سجل هدفيه في الدقيقتين 14 و34 بعد مجهود فردي رائع لزميليه إندرياس إنيستا وداني ألفيش في الهدفين.

ولم ينجح باريس سان جيرمان رغم عودة ماركو فيراتي وزلاتان إبراهيموفيتش، في إحداث الفارق على ملعب كامب نو، حيث فشل في السيطرة على وسط الملعب أو الضغط على خطوط برشلونة وخطف الكرة منه.

وترك الفريق الفرنسي المساحات الكبيرة التي تعد نقطة قوة منافسه الكتالوني الذي فعل ما يريد خلال الشوط الأول ليحسم اللقاء مبكرا.

تقدم برشلونة سريعا عبر نيمار (ق14) من لعبة كان بطلها لاعب الوسط أندريس إنييستا الذي انطلق بالكرة قبل وسط الملعب وراوغ جميع منافسيه قبل أن يمهد كرة أرضية لزميله البرازيلي الذي راوغ بدوره الحارس سيريجو قبل أن يهز شباكه.

وبعدها بثلاث دقائق ألغى الحكم هدفا غير صحيح لباريس سان جيرمان بداعي تسلل المهاجم السويدي.

وكاد مدافع البلاوجرانا جيرارد بيكيه أن يتسبب في هدف للضيوف (ق21) بعدما فشل في إبعاد كرة داخل المنطقة ليسددها بشكل غريب، قبل أن يتألق المدافع ويتصدى لهجمة أخرى خطيرة للضيوف بطلها بليز ماتويدي.

وأهدر جناح البرسا، البرازيلي داني ألفيش فرصة للتسجيل (ق24) من تسديدة قوية على الجانب الأيمن تصدى لها سلفاتوري سيريجو قبل أن ترتد لنيمار الذي سددها بالرأس لكن الحارس امسكها مجددا.

وواصل ألفيش تألقه وراوغ البرازيلي ماكسويل ليمرر كرة عرضية رائعة نجح نيمار في تحويلها إلى الشباك برأسه وسط دفاع تائه (ق33).

وكاد بيكيه المتقدم أن يضيف هدفا ثالثا من رأسية قوية (ق39) لكن كرته ابتعدت قليلا عن المرمى بعدما فشل ديفيد لويز في إيقافه.

وسيطر بعدها الفريق الكتالوني على الدقائق الأخيرة حتى نهاية الشوط.

في الشوط الثاني أجرى مدرب أصحاب الأرض، لويس إنريكي، تبديلا بنزول المخضرم تشافي هرنانديز مكان أندريس إنييستا المتألق في الشوط الأول والذي يبدو أنه يعاني من مشاكل بدنية مجددا.

وخطف زلاتان إبراهيموفيتش الكرة من الجانب الأيمن ومرر لفيراتي الذي اتيحت له فرصة لتقليص الفارق (ق59) لكنه سدد الى جانب القائم الايمن للحارس الألماني مارك تير شتيجن، الذي لم يختبر فعليا في الشوط الأول.

وواصل فيراتي خطورته وخطف الكرة ومررها راقدا لماكسويل (ق62) الذي لم يستفد بعرضيته أي من مهاجمي الفريق الباريسي.

وأراد إبراهيموفيتش حسم الأمور بنفسه وفضل تسديد كرة قوية على حدود المنطقة بيمناه (ق72) لكن الحارس تير شتيجن نجح في التصدي لها.

ورد الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدها بدقيقة بقيادة هجمة مرتدة من الجانب الأيمن، لكن ديفيد لويز تدخل في الوقت المناسب ليحيد خطورته.

وكاد كافاني أن يقلص الفارق (ق78) من كرة ذكية من البديل لوكاس مورا بالكعب لكن الدفاع الكتالوني أبعد الكرة قبل أن يسددها الأوروجوائي في الشباك من الخارج.

وتألق ماسكيرانو في دوره كقلب دفاع وأبعد كرتين خطرتين لباريس سان جيرمان قبل ثماني دقائق على الختام، وسط تراجع كتالوني للخلف بعد الاطمئنان للمرور لنصف النهائي.

وأخطأ بيكيه في السيطرة على الكرة ليخطفها إبراهيموفيتش قبل ثلاث دقائق على الختام، لكنه أضاع الكرة بسهولة بعدما حاول تمريرها ليخطفها الدفاع الكتالوني مجددا.

وكاد ميسي أن يختتم الثلاثية من هجمة مرتدة ليسدد كرة قوية بيسراه على حدود المنطقة لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لسيريجو.

وبهذا يتأهل برشلونة وبايرن ميونخ إلى نصف النهائي بعد الفوز الساحق للفريق الألماني على أرضه أمام بورتو البرتغالي 6-1 ، وكان قد خسر ذهابا 1-3.

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