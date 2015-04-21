ليلة_الابطال – بالأرقام .. أليانز آرينا مقبرة منافسي بايرن ميونيخ

إذا أردت التغلب على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، فعليك بالدفاع جيدا وإلا فالهزيمة سوف تلاحقك بشكل أكيد في نهاية المباراة.

وتأهل بايرن ميونيخ لنصف نهائي دوري الأبطال بعد اكتساحه ضيفه بورتو بستة أهداف لهدف يوم الثلاثاء، ليقصي منافسه بسبعة أهداف لأربعة في مجموع المباراتين.

وحول الفريق البافاري أليانز آرينا إلى مقبرة لكل المنافسين القادمين إليه، فكتيبة المدرب بيب جوارديولا خاضت خلال الموسم الجاري ست مباريات عليه، كان الفوز هو الشيء الوحيد فقط الذي يتحقق في كل المواجهات، ولا يوجد أي حالة تعادل أو هزيمة.

وسجل بايرن ميونيخ خلال الست مباريات تلك 19 هدفا، ولم يستقبل سوى هدف واحد وهو الذي جاء أمام بورتو.

كما أن الفريق البافاري خلال الأدوار الإقصائية سجل فقط 13 هدفا في ملعبه، بواقع سباعية في شاختار دونيتسك، وسداسية في شباك بورتو.