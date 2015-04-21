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#ليلة_الابطال – بالأرقام .. جوارديولا 6/6

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#ليلة_الابطال – بالأرقام .. جوارديولا 6/6 #ليلة_الابطال – بالأرقام .. جوارديولا 6/6

لا يعرف بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ طريقا في دوري أبطال أوروبا سوى كيفية الوصول للدور نصف النهائي، وذلك بعدما قاد الفريق البافاري للتأهل على حساب بورتو يوم الثلاثاء.

واكتسح بايرن ميونيخ ضيفه بورتو بستة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ليتأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز في مجموع المباراتين بسبعة أهداف لأربعة.

وواصل المدرب الإسباني سلسلة نتائجه وأرقامه الرائعة في دوري الأبطال سواء عندما كان مدربا لبرشلونة أو الفريق البافاري.

وخلال ست مواسم أشرف فيها جوارديولا على تدريب كلا الفريقين بواقع أربعة أعوام للبلوجرانا، وعامين لبايرن، تأهل المدرب الإسباني في كل تلك المرات إلى نصف النهائي، ولم يعرف الخروج مطلقا من أي دور آخر.

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