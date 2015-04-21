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بالفيديو - لقطة #ليلة_الابطال .. غناء مولر مع جماهير بايرن بعد الـ6-1

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بالفيديو - لقطة #ليلة_الابطال .. غناء مولر مع جماهير بايرن بعد الـ6-1 بالفيديو - لقطة #ليلة_الابطال .. غناء مولر مع جماهير بايرن بعد الـ6-1

قبل المباراة رفعت الجماهير رسالة ( لا تستسلموا) والنتيجة كانت اكتساح 6-1 لتظهر لقطة ليلة الأبطال في نهاية المباراة بغناء توماس مولر ولاعبي بايرن ميونيخ من الجماهير الألمانية.

بايرن اكتسح بورتو 6-1 بعد الخسارة ذهابا 3-1 ليحجز مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

شاهد - سداسة بايرن في مرمى بورتو

وبعد المباراة توجه توماس مولر إلى جماهير فريقه ليبدأ بالغناء معهم في لقطة رائعة تفاعل معها كل لاعبي الفريق الألماني.

شاهد - غناء مولر مع جماهير بايرن

وحجز بايرن مقعدا في نصف نهائي دوري الأبطال بجوار برشلونة في انتظار ما ستسفر عنه مواجهتي ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد وموناكو ضد يوفنتوس.

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فيديو اليوم السابع

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