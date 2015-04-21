محاكمة زائر آسيوي اعتدى على عناصر شرطة أثناء أداء واجبهم

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية اتهام زائر آسيوي في نهاية عقده الخامس من العمر، بهتك عرض شرطية أثناء قيامها بواجبها في محطة مترو برج خليفة، والاعتداء على شرطيين اثنين، خلال إلقاء القبض عليه للتحقيق معه حول الحادثة. وقالت المجني عليها البالغة من العمر 21 عاماً للنيابة، إن المتهم لمس كتفها بينما كانت تنظم حركة الناس في المحطة، ليسألها عن كيفية الوصول إلى «مول دبي»، لافتة إلى أنه رفض مرافقتها إلى مكتب الشرطة عندما طلبت إليه ذلك، وحاول لمسها مرة أخرى، كما أبدى مقاومة بيديه لعنصرين من عناصر الشرطة حضرا إلى مكان الواقعة للاستيضاح عن الأمر، وإحالته إلى النيابة.

رشوة بقيمة 50 ألفاً

وأحالت النيابة العامة إلى «الجنايات»، مخلصة جمارك زائرة من جنسية آسيوية بتهمة عرض رشوة بقيمة 50 ألف درهم على موظف في جمارك دبي، مقابل إنهاء اجراءات حاوية خشب الصندل المحظور دخوله إلى الدولة.

وأفاد الموظف المبلّغ أنه تعرف على المتهمة في وقت سابق من خلال العمل، وزودها برقم هاتفه النقال، قبل أن يتلقى اتصالاً منها تخبره فيه بأن لديها حاوية تحتوي على بضائع مقلدة، وأنها ترغب في إدخالها إلى الدولة، وتطلب مساعدته في ذلك من خلال تخليصها من الجمارك، مشيراً إلى اكتشافه في وقت لاحق بعد مسايرتها في الموافقة على قبول الرشوة، وانهاء إجراءات دخول الحاوية، أنها تحتوي على خشب الصندل الأحمر الممنوع دخوله إلى الدولة، وأنها موجودة في ميناء جبل علي ومحجوزة لدى «الجمارك».

الزواج أو القتل

نظرت محكمة الجنايات في قضة أخرى اتهمت النيابة العامة فيها بائعاً عربياً بتهديد مديرة آسيوية بالقتل، إذا لم تتزوجه، أو إذا شاهدها مع رجل غيره.

وقالت النيابة في أمر الإحالة ان المتهم ارسل رسالة نصية عبر هاتفه المتحرك الى المجني عليها يهددها بالقتل اذا لم تقبل الزواج به، أو اذا شاهدها مع شخص آخر.