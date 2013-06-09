هل علمت يوما لماذا تختلف نبرة صوتك كلما تقدمت فى العمر؟

الصوت يتغير ويتبدل كلنا نعرف هذه الحقيقة، فصوتنا ونحن صغار، يختلف عن صوتنا ونحن فى مرحلة البلوغ ويختلف بالطبع عند الكبر .. ولكن ما هو سبب هذا التغير فى الأصوات كلما كبرنا فى السن.. وكيف يمكن أن أتحكم فى صوتى وأغير فى نبرته فى بعض المواقف؟

عناصر الصوت تنقسم إلى بعض الأوتار وبعض العضلات، وكلها تقع داخل جزء معين فى جسم الإنسان كما نعلم جميعا، وهو حنجرة الإنسان، هذا ما أوضحه الدكتور محمد سيد استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة حيث أضاف أن الإنسان خلقه الله تعالى وفى حنجرته هذه الأوتار طبيعتها تكمن فى أنها يتغير أحجامها من شخص إلى آخر ومن الرجل إلى المرأة ومن الطفل إلى الرجل وهكذا.

لذا يختلف كل صوت عن الآخر، وعن سبب تغير أصواتنا من مرحلة عمرية إلى أخرى، فالسبب يكون أيضا نفس هذه الأوتار التى تتغير أحجامها كلما مر العمر على الإنسان، لذا تتغير نغمة أو نبرة الصوت لدى الشخص الواحد، وعضلات الحنجرة هى السبب فى هذا.

ورعشة أو تحرك هذه الأوتار هو السبب فى سماعنا للكلمات تخرج من فم المتحدث على هيئة أصوات، واختلاف طول الوتر عن الآخر هو السبب أيضا فى أننا نستطيع تغيير نبره أصواتنا فى مواقف عديدة أو الغضب أو الفرح أو فى العصبية أو الهدوء.

>