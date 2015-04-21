مصدر أمني: مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في “حفلة جنسية” بالمنوفية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص بمنطقة عزبة الصعايدة بمدينة منوف محافظة المنوفية، وفرار اثنين مجهولين من مكان الواقعة، في “حفلة جنسية”، حيث حضر الزوج لشقته لتنشب مشاجرة بينهم، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى منوف العام .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم منوف، يفيد بمقتل عبد الحكيم زكي وزوجته سوما راشد،وشقيقه جمال زكى وإصابة منير محمد أحمد.

وأكد مصدر أمنى أن الجريمة بسبب “حفلة جنسية” كان فيها المصاب بصحبة اثنين آخرين مجهولين بشقة القتيلة، حيث حضر زوجها بصحبة شقيقه لتنشب مشاجرة أدت لمقتل الزوج وشقيقه وزوجته وإصابة آخر وفرار اثنين.