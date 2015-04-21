أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصدر أمني: مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في “حفلة جنسية” بالمنوفية

Google+ Print
مصدر أمني: مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في “حفلة جنسية” بالمنوفية مصدر أمني: مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في “حفلة جنسية” بالمنوفية

 

أرشيفية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص بمنطقة عزبة الصعايدة بمدينة منوف محافظة المنوفية، وفرار اثنين مجهولين من مكان الواقعة، في “حفلة جنسية”، حيث حضر الزوج لشقته  لتنشب مشاجرة بينهم، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى منوف العام .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم منوف، يفيد بمقتل عبد الحكيم زكي وزوجته سوما راشد،وشقيقه جمال زكى  وإصابة منير محمد أحمد.

وأكد مصدر أمنى أن الجريمة بسبب “حفلة جنسية” كان فيها المصاب بصحبة اثنين آخرين مجهولين بشقة القتيلة، حيث حضر زوجها بصحبة شقيقه لتنشب مشاجرة أدت لمقتل الزوج وشقيقه وزوجته وإصابة آخر وفرار اثنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا