الرعاة يمنعون إطلاق الشاذلي على كأس مصر

سيجد اتحاد الكرة صعوبة كبيرة في إطلاق اسم الراحل حسن الشاذلي أسطورة نادي الترسانة على لقب كأس مصر هذا الموسم.

وبرر محمود الشامي عضو اتحاد الكرة الصعوبة في أن راعي كأس مصر يحتفظ باسمه على اللقب، وفقًا للحقوق التجارية المنصوص عليها في العقد.

وكان المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ثروت سويلم لوح بأن مجلس إدارة الاتحاد سيدرس في اجتماعه المقبل إطلاق اسم الشاذلي على لقب الدوري.

وأضاف الشامي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج كورة كل يوم قائلا:"الشاذلي تولى عدة مناصب في اتحاد الكرة، فهو عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، والمدير الفني لقطاعات القاهرة والجيزة".

وكان حسن الشاذلي ودع دنيانا مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 71 عامًا.