كأس مصر ينتهي 25 أغسطس .. والدوري الجديد أواخر سبتمبر

حدد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المواعيد المبدئية لنهاية بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، وموعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد.

وأوضح الشامي: "الدوري هذا العام سينتهي في موعد أقصاه يوم 7 أغسطس، بعدها بثلاثة أيام تنطلق بطولة كأس مصر خلال الفترة من 10 إلى 25 أغسطس".

وأشار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج كورة كل يوم إلى أن منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري ستبدأ بعدها بثلاثة أسابيع أي في أواخر سبتمبر المقبل.

وتابع"نحاول تنسيق هذه المواعيد مع ارتباطات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، حيث سيكون المنتخب قطع وقتها نصف المشوار".

وأتم الشامي"بطولة الدوري هذا الموسم هي الأصعب على الإطلاق طوال تاريخه، بسبب فترة التوقف الطويلة التي دامت 50 يوما".