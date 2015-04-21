دمنهور يميل لإذاعة مباراته مع الأهلي لتفادي اقتحام الجماهير

يعقد مجلس إدارة نادي دمنهور اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الثلاثاء للوقوف على الترتيبات النهائية لمباراة الأهلي يوم الخميس في بطولة الدوري.

وأشار إيهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور إلى أن مجلس الإدارة سيبحث مدى إمكانية إذاعة المباراة من عدمها، لأنه قرار حساس للغاية، بما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "لدينا مستحقات متأخرة من البث، ولكن القرار الأقرب هو إذاعة المباراة، لأنه في حالة عدم إذاعتها، قد يقتحم الجمهور أرض الملعب".

وكان النادي الأهلي قرر عدم إذاعة مباراته الأخيرة بالدوري أمام الأسيوطي التي انتهت بفوز كاسح للمارد الأحمر 5-0، بسبب مستحقات متأخرة لدى التليفزيون قيمتها 15 مليون جنيه.

ولفت رئيس نادي دمنهور إلى أنه سيجتمع مع مدير أمن المحافظة للترتيب للمباراة، موضحًا أن إدارة الأهلي أرسلت خطابا تفيد بوصول الفريق الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء.

يُذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي 4-2 بإستاد القاهرة.