أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دمنهور يميل لإذاعة مباراته مع الأهلي لتفادي اقتحام الجماهير

Google+ Print
دمنهور يميل لإذاعة مباراته مع الأهلي لتفادي اقتحام الجماهير دمنهور يميل لإذاعة مباراته مع الأهلي لتفادي اقتحام الجماهير

يعقد مجلس إدارة نادي دمنهور اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الثلاثاء للوقوف على الترتيبات النهائية لمباراة الأهلي يوم الخميس في بطولة الدوري.

وأشار إيهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور إلى أن مجلس الإدارة سيبحث مدى إمكانية إذاعة المباراة من عدمها، لأنه قرار حساس للغاية، بما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "لدينا مستحقات متأخرة من البث، ولكن القرار الأقرب هو إذاعة المباراة، لأنه في حالة عدم إذاعتها، قد يقتحم الجمهور أرض الملعب".

وكان النادي الأهلي قرر عدم إذاعة مباراته الأخيرة بالدوري أمام الأسيوطي التي انتهت بفوز كاسح للمارد الأحمر 5-0، بسبب مستحقات متأخرة لدى التليفزيون قيمتها 15 مليون جنيه.

ولفت رئيس نادي دمنهور إلى أنه سيجتمع مع مدير أمن المحافظة للترتيب للمباراة، موضحًا أن إدارة الأهلي أرسلت خطابا تفيد بوصول الفريق الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء.

يُذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي 4-2 بإستاد القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع